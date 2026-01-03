Haberler

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya'dan iddialara sert yanıt

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, kulüp ve şahsı hakkında sosyal medyada yayılan asılsız iddialara yazılı açıklama ile yanıt verdi. İddiaların Türk futboluna zarar verdiğini belirten Altınkaya, kulübün etik ve şeffaf yönetim anlayışını vurguladı.

Kütahyaspor Başkanı ve aynı zamanda 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olan Osman Altınkaya, son günlerde bazı sosyal medya mecraları ve haber sitelerinde kulüp ve şahsı hakkında ortaya atılan iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Altınkaya, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar verdiğini ifade etti. Başkanlığını yürüttüğü Kütahyaspor'un her zaman etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Altınkaya, kulübün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler ya da gayriresmi yollarla yönlendirme yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak da görev yaptığını hatırlatan Altınkaya, kulüpler arasında adaleti zedeleyecek, rekabeti lekeleyecek ya da futbolun ruhuna zarar verecek herhangi bir davranışın içinde olmasının söz konusu dahi olamayacağını kaydetti.

Asılsız paylaşımların kulüpleri zan altında bıraktığını, futbol kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve sahada kazanılması gereken rekabeti masa başı tartışmalarına çektiğini belirten Altınkaya, kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

Altınkaya açıklamasında, "Kütahyaspor'un ve şahsımın adı hiçbir şaibeli sürecin içinde yer almamıştır ve almayacaktır" ifadelerini kullanarak, tüm futbol paydaşlarını kanıta dayanmayan iddialar yerine sağduyuya ve sorumlu davranmaya davet etti. - KÜTAHYA

