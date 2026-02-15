Haberler

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: "Hedefe giden yolda çok değerli bir galibiyet aldık"

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: 'Hedefe giden yolda çok değerli bir galibiyet aldık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi SK karşılaşmasında elde edilen galibiyetin büyük önem taşıdığını belirtti. Takımın daha organize bir oyun sergileyerek rakip savunmayı bozma planlarını başarılı bir şekilde uyguladığını vurguladı.

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi SK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen galibiyetin hedefe giden yolda büyük önem taşıdığını söyledi.

Kütahyaspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, Anadolu Üniversitesi SK'nın son haftalarda yükselen bir performans sergilediğini belirterek, bu nedenle maça son derece ciddi ve detaylı bir hazırlık süreciyle çıktıklarını ifade etti. Yapılan analizlerde rakibin savunma arkasına koşular ve uzun toplarla etkili olmayı planladığını öngördüklerini vurgulayan Çelik, bu planı bozmak adına takım halinde mesafeleri doğru ayarlayarak ve yakın savunma anlayışıyla sahaya çıktıklarını kaydetti.

Topa sahip olunan anlarda ise oyunun yönünü hızlı değiştirerek ve sabırlı pas organizasyonlarıyla üstünlük kurmaya çalıştıklarını belirten Çelik, maçın büyük bölümünde bu planı sahaya doğru şekilde yansıttıklarını dile getirdi.

Önceki haftalara kıyasla daha fazla topa sahip olduklarını ve daha organize bir oyun sergilediklerini söyleyen Ramazan Çelik, kritik anlarda kalite farkını ortaya koyan oyuncular sayesinde sonuca gitmeyi başardıklarını ifade etti. Oyun kalitesindeki artışın, takımın özgüvenini de yükselttiğini vurguladı.

Başarının sürdürülebilir olması için kazanmaya devam etmelerinin büyük önem taşıdığını belirten Çelik, kulüp başkanı ve yönetim kuruluna, şehrin iş insanlarına ve büyüklerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ayrıca büyük Kütahyaspor taraftarına ve Kütahya halkına özel bir teşekkür gönderen Çelik, taraftarın desteğinin takıma güç verdiğini belirterek, "Biz bu yolda birlikte yürüyoruz. Çünkü biz kalpten beraberiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik 'çerez' ile başladı

Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi