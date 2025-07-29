Kütahyaspor, Ali Akkuş ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kütahyaspor, Ali Akkuş ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Kütahyaspor, 1. Lig ekibi Çorum FK'nın oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusu, yeni sezonda Kütahyaspor forması giyecek.

Kütahyaspor, 1. Lig ekibi Çorum FK'nın bonservisli oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de play-off oynayan Adana 01 FK'da kiralık geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, artık Kütahyaspor forması giyecek. 1999 Soma doğumlu olan Ali Akkuş, futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor'da başladı. Daha sonra Kasımpaşa ve Kahramanmaraşspor'da forma giyen Akkuş, 3 yıl boyunca Somaspor'da görev yaptı ve takımı 2. Lig'e taşıyan kadroda yer aldı. Somaspor'da çıktığı 99 maçın ardından Çorum FK'ya transfer oldu.

Çorum FK ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli orta saha, sonrasında İnegölspor, Kastamonuspor ve Adana 01 FK'da kiralık olarak forma giydi. Orta alanda 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Akkuş, yeni sezonda Kütahyaspor'un başarısı için ter dökecek.

Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ali Akkuş'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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