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Kütahyalı sporculardan Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda başarı

Kütahyalı sporculardan Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda başarı
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Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcular, 60 kiloda Ahmet Erdem Ay altın, 70 kiloda Zeynep Çerez bronz madalya kazanarak il sporuna önemli katkı sağladı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcuların elde ettiği önemli derecelerle gurur yaşadı.

Gerçekleştirilen organizasyonda Kütahya'yı temsil eden sporcular, gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsüne çıkmayı başardı. 60 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Erdem Ay, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. 70 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Zeynep Çerez ise üstün mücadelesi sonucunda Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcuların elde ettiği derecelerin il sporuna önemli katkı sağladığı belirtilirken, başarıda emeği bulunan antrenörler ve kulüp yönetimi de tebrik edildi. Sakarya'da gerçekleştirilen şampiyonada elde edilen sonuçlar, Kütahya'nın mücadele sporlarındaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Disiplinli çalışmaları ve örnek mücadeleleriyle dikkat çeken sporcular, hem Kütahya'yı hem de kulüplerini başarıyla temsil etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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