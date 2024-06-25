Kütahyalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonasından 2 Altın Madalya İle Döndü
Kütahyalı sporcular Edirne'de yapılan Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Büyük bayanlarda Hatice Atay ve Ümit bayanlarda Melis Toker tarafından kazanılan 2 altın madalya ile başarılı bir performans sergiledi.
Kütahyalı sporcular Edirne'de yapılan Avrupa Kuraş Şampiyonasından 2 altın madalya ile döndüler.
Edirne'de gerçekleştirilen 19 Ülke, 221 sporcunun katıldığı Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcular
Büyük bayanlarda, 63 kiloda Hatice Atay, Ümit bayanlarda 70 kiloda Melis Toker Avrupa Şampiyonu oldu. - KÜTAHYA