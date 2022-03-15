Kütahyalı sporcu, Çorum'dan gümüş madalya ile döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahyalı sporcu, Çorum'dan gümüş madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kütahyalı sporcu, Çorum'dan gümüş madalya ile döndü

Kütahyalı sporcu, Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahyalı sporcu, Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Çorum'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya'yı Antrenör Mehmet Ali Dülger ile sporcular Murat Efe Kıyak ve Hüseyin Kerim Özer temsil etti.

Şehitler Ortaokulu öğrencisi, Kütahya Alfa Fight Kulübü sporcusu Minik Erkekler Point Fighting branşında 47 kiloda Murat Efe Kıyak Türkiye ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi, Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yıldız Erkekler Point Fighting branşında 57 kiloda Hüseyin Kerim Özer beşinci oldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gümüş Madalya, Kick Boks, Kütahya, Çorum, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title