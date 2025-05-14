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Kütahyalı Bocce Hakemleri Müsabakalarda Başarı Gösterdi

Kütahyalı Bocce Hakemleri Müsabakalarda Başarı Gösterdi
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Kütahyalı bocce hakemleri, Sakarya ve Aydın'da düzenlenen okul sporları müsabakalarında görev alarak takdir topladı. TBBDF İl Temsilcisi Hasan Gökkaya, hakemlerin her yıl katıldıkları müsabakaların gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Kütahyalı Bocce hakemleri, Sakarya ve Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Bocce, Petank ve Volo grup müsabakalarında görev alarak başarılı bir performans sergilediler.

Sakarya'da yapılan müsabakalarda Kütahya'dan Hasan Gökkaya, İbrahim Ertan, Şaban Vural ve Ümmügülsüm Özakşehir olmak üzere toplam 4 hakem görev aldı. Aydın-İncirliova'daki müsabakalarda ise Mehmet Dalyan Kütahya'yı temsil etti.

Görevlendirildikleri illerin Gençlik ve Spor Müdürlükleri tarafından teşekkürle karşılanan Kütahyalı hakemlerin performansı takdir topladı. Kütahya Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi Hasan Gökkaya, yaptığı açıklamada, "Bocce ve Dart branşlarında her yıl grup müsabakalarında ve il dışındaki il müsabakalarında hakemlerimiz görev alarak gelişimlerini ve tecrübelerini artırma imkanına sahip olmaktadır" ifadelerini kullandı. Gökkaya ayrıca, ilerleyen yıllarda bocce ve dart grup müsabakalarının Kütahya'da yapılması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini de sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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