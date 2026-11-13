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Kütahya Tavşanlı'da öğretmenler arası bocce turnuvasını Haymeana takımı kazandı

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Kütahya Tavşanlı'da öğretmenler arası bocce turnuvasını Haymeana takımı kazandı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Bocce Turnuvası sona erdi. 14 takımın mücadele ettiği organizasyonda Haymeana birinci, Fen Lisesi ikinci, BİLSEM üçüncü, Balıköy dördüncü oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Öğretmenler Arası Bocce Turnuvası sona erdi.

Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 14 takım dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen eğitimcilerin hem rekabetin hem de dostluk ve dayanışmanın keyfini yaşadığı karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakalar sonunda Haymeana takımı birinciliği göğüsledi. Turnuvada Fen Lisesi ikinci, BİLSEM üçüncü olurken, Balıköy takımı ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan turnuvaya katılan tüm takımları ve dereceye giren ekipleri tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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