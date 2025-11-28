Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden İş Birliği Protokolü

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, öğrencilerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük tarafından imza altına alındı. İş birliği protokolü ile üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere erişiminin artırılması, gençlik çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve ortak projelerle gençlerin gelişimine yeni bir enerji kazandırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, protokol ile gençlerin hem eğitim hem de spor alanında daha güçlü bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirterek, bu kıymetli adımın Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA