İlkokuldan üniversiteye taekwondo eğitimi

İlkokuldan üniversiteye taekwondo eğitimi
Güncelleme:
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, taekwondo çalışmalarının kapsamı genişletilerek ilkokuldan üniversiteye kadar tüm yaş gruplarına hitap eden eğitimler başlatılıyor. Projenin amacı, gençler arasında spor kültürünü güçlendirmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sporun tabana yayılması ve gençlerin farklı branşlarla buluşturulması amacıyla yürütülen taekwondo çalışmaları kapsamını genişletiyor.

Pazarlar Spor Lisesi öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, ilkokuldan liseye kadar sürdürülen taekwondo eğitimlerine üniversite öğrencileri de dahil edildi.

Deneyimli taekwondo antrenörleri Faysal Mete Öztürk ve Mustafa Ergen rehberliğinde yürütülen eğitimler, her yaş grubundan yoğun ilgi görüyor. Yapılan protokol çerçevesinde Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de çalışmalara katılmasıyla birlikte Pazarlar, bölgenin önemli spor merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Kulüp Başkanı Muammer Gökalp, yeni tescil edilen taekwondo branşının önemine dikkat çekerek, "Lise öğrencilerimizle başlattığımız taekwondo heyecanını ilkokul ve ortaokul seviyesine, hatta Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize kadar yaymayı hedefliyoruz. Sporun disiplinini ve kazanımlarını her yaş grubuna aşılamak istiyoruz" dedi.

Projeyle birlikte Pazarlar ilçesinde spor kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin erken yaşta sporla tanışarak sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

