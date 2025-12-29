Moymul Spor Kütahya basketbolunda zirveye yerleşti

Kütahya basketbolunun kalbinin attığı Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon belli oldu. Sezon boyu sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Moymul Spor, zorlu rakiplerini mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Final maçının ardından düzenlenen törenle kupasını kaldıran Moymul Spor'da oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Moymul Spor Kulüp Başkanı Ahmet Karabıyık, başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Karabıyık, "Sezon başından bu yana sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Bu kupa, disiplinli çalışmanın ve birlikteliğin bir sonucudur. Bizleri tribünde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve kulübümüze destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kulübün vizyonuna dair mesajlar da veren Karabıyık, kazanılan bu şampiyonluğun gelecek hedefler için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kütahya basketboluna renk katmaya devam edeceklerini ifade eden Karabıyık, amaçlarının gençleri spora teşvik etmek ve Moymul Spor adını daha üst liglerde duyurmak olduğunu sözlerine ekledi.

Tören, şampiyonluk kupasının havaya kaldırılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA