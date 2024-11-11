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Kütahya'nın Gururu: Mert Ali Karaoğlan Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Kütahya'nın Gururu: Mert Ali Karaoğlan Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Türkiye Şampiyonu Oldu
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Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil eden Mert Ali Karaoğlan, Küçük Erkekler 2 bin metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Diğer Gedizli sporcular da önemli dereceler elde etti.

Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda, Kütahya adına yarışan Gedizli sporcu Mert Ali Karaoğlan, Küçük Erkekler 2 bin metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Antrenörü Yıldıray Kaya'nın öğrencisi olan Karaoğlan, Kütahya'ya gurur yaşatırken ilçede de ailesini ve okulunu gururlandırdı. Şampiyonada diğer Gedizli sporcular da önemli derecelerle mücadele etti. Küçük Kızlar kategorisinde yarışan Aysima Özmen Türkiye 11'incisi olurken, Yıldız Kızlar kategorisinde Yağmur Keçeci Türkiye genelinde 73. sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, şampiyonada başarı elde eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Mert Ali Karaoğlan başta olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gediz'den böyle yeteneklerin çıkması, ilçemizde sporun ve gençlerimizin gelişimi açısından çok değerli. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Yıldıray Kaya'ya, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Özkurt!a ve tüm destekçilere teşekkür ederim. Sporcularımız, hem ilçemizi hem de ilimizi Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil etti" dedi.

Keskin ayrıca, Gediz'de spora olan yatırımları artırarak bu tür başarıları sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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