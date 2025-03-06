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Kütahya'nın Genç Kick Boksçuları Şampiyonlukla Döndü

Kütahya'nın Genç Kick Boksçuları Şampiyonlukla Döndü
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Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören genç kick boks sporcuları, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk ve 4 bronz madalya kazanarak büyük başarılar elde etti. Sporcular, başarılarını paylaşmak ve desteklerini ifade etmek için Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya geldiler.

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Kick Boks alanında eğitim gören genç sporcular, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan önemli derecelerle dönerek, Kütahya Halk Eğitim Merkezi'nin misafiri oldular.

Ziyarette, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda elde edilen başarılar konuşuldu. Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kick Boks kurslarında eğitim alan sporcuların, bundan önce olduğu gibi yeniden dereceler elde ederek; Kütahya'mızı temsil ettikleri ve verilen eğitimlerin sonucu olarak Şampiyonada 1 şampiyonluk ve 4 bronz madalya kazanan sporcuların başarısı, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kick Boks kurslarında elde edilen eğitimlerin bir sonucu olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Şampiyon olan Havva Gülmüşcan, aynı zamanda Açık Lise öğrencisi olarak Halk Eğitim Merkezi'nin öğrencisi olduğu için, bu başarı ayrıca mutlu bir gelişme olarak ifade edildi.

Başarılarıyla ve disiplinleriyle dikkat çeken sporcular ve antrenörleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ferit Hatipoğlu ve Müdür Yardımcıları Murat Serkan Gönen ve Mehmet Ali Kerçek, sporcuların disiplinli çalışmaları ve gösterdikleri başarıyı takdir ederek, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, zamanın değerine değinen Müdür Hatipoğlu, dereceye giren sporculara hediye olarak şık saatler takdim etti.

Ziyaret, başarılı sporcuların motivasyonunu artırmak ve onlara olan desteklerini ifade etmek amacıyla yapılan samimi konuşmalarla son buldu. Başarılarıyla şehrimizi gururlandıran genç sporcular, kazandıkları derecelerle Kütahya'yı temsil etmeye devam edeceklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete, Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonasında şampiyon olan Havva Gülmüşcan, bronz madalya kazanan Ahmet Kocaman, Ezgi Ayşe Öztürk, Efe Başoğlu, Aslı Ece Oğurlu ve antrenörleri Fatma Çakır ile Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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