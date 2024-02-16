Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Öğrencisi Zülal Ermiş Türkiye Üçüncüsü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks müsabakalarında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi öğrencisi Zülal Ermiş Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, Okul Sporları Kick Boks müsabakalarında Genç Kızlar Kratif formda Türkiye 3'sü olan 11. Sınıf öğrencisi Zülal Ermiş'i, hocalarını ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA