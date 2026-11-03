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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, derece alan öğretmenleri tebrik etti

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, derece alan öğretmenleri tebrik etti
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 4. Kamu Spor Oyunları'nda 3x3 basketbol, futsal ve masa tenisinde derece alan öğretmenleri kabul edip tebrik etti. Yılmaz, sporun takım ruhuna katkısını ve öğretmenlerin rol model olduğunu vurguladı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında 3x3 Basketbol, Futsal ve Masa Tenisi branşlarında derece elde eden öğretmenleri müdürlüğün maarif salonunda kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğretmenleri başarılarından dolayı kutlayan Müdür Mustafa Yılmaz, sporun yalnızca fiziksel gelişime değil; takım ruhu, dayanışma, yardımlaşma ve birlikte başarma bilincinin güçlenmesine de önemli katkılar sağladığını ifade etti. Öğretmenlerin öğrenciler için güçlü birer rol model olduğuna dikkat çeken Yılmaz, gençlerin akademik başarının yanı sıra spor, sanat ve edebiyatla da iç içe yetişmesinin önemini vurguladı.

Her okulda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun spor takımları oluşturulmasını teşvik eden Yılmaz, gençlerin dijital dünyanın bireyselleştirici etkisinden uzaklaşarak birlikte hareket etmeyi, sorumluluk almayı ve hayal kurmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Buluşmada öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Yılmaz, öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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