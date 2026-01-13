Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda derneğin faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeler de paylaşıldı.

Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Uğur Kırdar, derneğin kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını belirterek, altı aylık süreçte yapılan faaliyetlerin normal şartlarda bir ya da iki yıla sığdırılabilecek düzeyde olduğunu ifade etti. Kırdar, yeni dönemde yaklaşık dört ila beş ana faaliyet planladıklarını, sosyal sorumluluk projelerinin ise kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.

Başkan Kırdar, iktisadi işletme üzerinden daha önce söz verilen organizasyonların hayata geçirileceğini belirterek, sonbahar aylarında hayvanlar yararına bir etkinlik düzenlenmesinin planlandığını aktardı. Bahar döneminde çocuklara yönelik bir piknik organizasyonu yapılacağını ifade eden Kırdar, temmuz ayında ise Galatasaray'ın muhtemel şampiyonluğunun açık havada kutlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Eylül ayında yeni sezonla birlikte yeniden bir araya gelineceğini belirten Kırdar, bu dönemde yemek organizasyonları ve okul yarışmalarının da gündemde olduğunu kaydetti. Yıl sonunda yeni yıl yemeği ve sosyal sorumluluk projeleriyle faaliyetlerin tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Derneğin tüm üyelere ait olduğunun altını çizen Kırdar, üyeleri dernek binasına gelerek toplantılara ve çalışmalara aktif şekilde katılmaya davet etti. Kırdar, üye sayısının 100'ü aştığını ifade eden Kırdar, bugüne kadar emek veren tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Genel kurul sonrası yapılan seçimlerde, kurucu başkan Uğur Kırdar tekrar başkan seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Bekir Melih Karaaytaç, Osman Baş, Mehmet Yılmaz, Selim Durmaz, Serkan Kandemir ve İbrahim Aydın getirildi. - KÜTAHYA