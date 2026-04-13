Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Sadettin Saran'ın katılımıyla açıldı

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği Sadettin Saran'ın katılımıyla açıldı
Kütahya Fenerbahçeliler Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın katılımıyla açıldı. Törene siyaset ve iş dünyasından birçok davetli ile taraftarlar ilgi gösterdi. Saran, Kütahyaspor'a destek vereceklerini belirtti.

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran katılırken, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli ile taraftarlar da programda yer aldı.

Açılış törenine AK Parti milletvekilleri Mehmet Demir, Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte Genel Merkez MKYK Üyesi Erkan Güral da katıldı. Kütahyalı Fenerbahçeli taraftarlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Programda Sadettin Saran, taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik boyunca sarı-lacivertli taraftarlar coşkulu anlar yaşadı.

Saran, "Kütahyaspor, 2. Lig'e çıktı, inşallah biz de Fenerbahçe olarak destek vereceğiz, söz veriyorum" dedi.

Konuşmalarda, derneğin yalnızca bir buluşma noktası olmayacağı, aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetlere de katkı sunacağı ifade edildi. Kütahya'daki Fenerbahçelilerin daha organize bir yapı altında bir araya gelmesinin kulüp kültürünün yayılması açısından önemli olduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
