Kütahya'da Yaza Merhaba Bisiklet Turu coşkuyla kutlandı
Tavşanlı Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği 'Yaza Merhaba Bisiklet Turu' etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, 20 kilometrelik bir şehir turu gerçekleştirerek sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yazın gelişi coşkulu bir bisiklet turuyla kutlandı.
Tavşanlı Doğa Sporları Derneği tarafından organize edilen "Yaza Merhaba Bisiklet Turu"na ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 20 kilometrelik bir şehir turu attı. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turu, Tepecik Beldesi, Çardaklı ve Göbel Termal ziyaretleri sonrası yine Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinlik, spor ve doğa severleri bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı. Dernek yetkilileri, bu tür organizasyonlarla bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA