Kütahya'da U-17 Güreş Türkiye Grup Müsabakaları Sona Erdi

Kütahya'da düzenlenen U-17 Güreş Türkiye Grup müsabakaları, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Şampiyon sporcular, düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu.

Ödül törenine Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve il protokolü katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Müdür Bülent Küçük: "Kütahya, güreş heyecanını doyasıya yaşadı"

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, organizasyonun Kütahya'ya büyük bir hareketlilik getirdiğini belirtti. Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakaların 5 gün boyunca devam ettiğini dile getiren Küçük, "Olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Taha Akgül'ün buraya gelmesiyle atmosfer daha da coşkulu hale geldi. Tribünlerimiz tamamen doldu. Yaklaşık 10 ilden 400'ü aşkın sporcu, teknik heyet ve hakemlerle birlikte 1000 kişiye yakın misafirimizi ağırladık. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Şimdiden dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. İnşallah önümüzdeki ay U-17 Türkiye Şampiyonası'nı da Kütahya'da düzenlemek istiyoruz" dedi.

Başkan Taha Akgül: "Asıl başarı milli takımda kazanılan başarıdır"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de grup müsabakalarının önemine dikkat çekti. Akgül, "Bu organizasyonla yıldız sporcularımıza daha fazla maç tecrübesi kazandırmayı amaçlıyoruz. Burada kaybetmek de kazanmak da önemli değil, esas hedef milli takımda ve büyüklerde elde edilecek başarılardır. Bu organizasyonda centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA