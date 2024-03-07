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Kütahya'da Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Tamamlandı

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Kütahya'da gerçekleşen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasının tamamlanmasının ardından ödül töreni yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kendin Yap Atölyesinde gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve 1.'lik elde eden öğrenciler Rize'de düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler.

Kütahya'da gerçekleşen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları turnuvasının tamamlanmasının ardından ödül töreni yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kendin Yap Atölyesinde gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler kıyasıya mücadele etti. 12 ilçenin katıldığı turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Bilecik Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır, Şube Müdürü Mustafa Topuz ve Bilecik Milli Eğitim Şube Müdürü Zekai Çobandere tarafından verildi.

Turnuvada 1.'lik elde eden öğrenciler Rize'de 6.'sı düzenlenecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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