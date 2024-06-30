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Kütahya'da Süper Enduro Motosiklet Yarışları Düzenlendi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde düzenlenen Süper Enduro Motosiklet Yarışları, Saray köyü şenlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Yarışlara birçok ilin sporcuları katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Süper Enduro Motosiklet Yarışları düzenlendi.

İlçeye bağlı Saray köyü şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışlar, 4 kategoride gerçekleştirildi.

Saray köyü şenlik alanında oluşturulan motosiklet parkuruna geçen yarışmacılar; taş, çamur, kütük, lastik, rampa ve köprü engellerini aşmaya çalıştı.

Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı Hakan Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saray köyünün geleneksel hale getirdiği şenliklerde 18 yıldır enduro motosiklet yarışlarını da düzenlediklerini söyledi.

Yarışların 4 kategoride düzenleneceğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Etkinliğimize 250'nin üzerinde motosiklet tutkunu geldi. Ancak yarışlara 60 civarında sporcumuz katılıyor. Burada süper enduro yarışçıları hobi, gençler, ustalar ve profesyonel olmak üzere 4 grup halinde yarışacak."

Tunç, yarışlara Eskişehir, Bursa gibi birçok ilden de katılımın olduğunu, belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışların sonunda dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Spor

Motosiklet Aslanapa Kütahya Saray Spor Güncel Haberler

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