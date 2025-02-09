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Kütahya'da Sualtı Hokeyinde Şampiyonlar Belli Oldu

Kütahya'da Sualtı Hokeyinde Şampiyonlar Belli Oldu
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Kütahya'da düzenlenen sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonasında şampiyon takımlar belirlendi. Kadın ve erkeklerde dereceye giren kulüpler ödüllerini aldı.

Kütahya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası tamamlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesinde kadın ve erkeklerde şampiyon takımlar belli oldu. Şampiyon takımlara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

TSSF Başkanvekili Hakan Arslan, madalya töreninde yaptığı konuşmada, takımların yoğun katılımıyla, son derece heyecanlı karşılaşmaların olduğu başarılı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Sualtı hokeyinde sezonun ilk madalyalarını kazanan takımları kutlayan Arslan, "Müsabakalara katılan tüm takımlara gösterdikleri performanslardan dolayı teşekkür ediyorum. Federasyon yönetimi ve çalışanları olarak her branşımızda olduğu gibi sualtı hokeyinde uluslararası başarılara uzanan yarışma ve eğitim organizasyonlarındaki disiplinimizi koruyarak çalışmalarımızı daha nitelikli hale getireceğiz." diye konuştu.

Müsabakaların ardından milli takım kampına dahil edilecek sporcular belirlendi.

Şampiyonada 19 yaş ve altı kategoride erkeklerde Derin Ege Spor Kulübü birinci, Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ise üçüncü oldu. Kadınlarda Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinciliği, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ikinciliği, Enerji İş Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

15 yaş ve altı kategoride ise erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü birinci, Denizkızı Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Spor Kulübü üçüncü, kadınlarda da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü birinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ikinci, Enerji İş Spor Kulübü üçüncü olma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
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