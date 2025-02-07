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Kütahya'da Su Altı Hokeyi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Başladı

Kütahya'da Su Altı Hokeyi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Başladı
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya'da başladı. Organizasyonda 41 takımdan yaklaşık 400 sporcu yer alıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), sualtı hokeyi 15 ve 19 yaş altı milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonası Kütahya'da başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon için seremoni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, burada yaptığı konuşmada, Kütahya olarak böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam ise konuşmasında turnuvanın aynı zamanda milli takım seçmelerini de kapsadığını belirterek, "Turnuvaya 41 takımda 400'e yakın erkek ve kadın sporcumuz katıldı. Seçme sonunda milli takım kadroları belirlenerek sporcularımız kampa alınacak." dedi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite olarak akademik başarının yanı sıra sportif ve sanatsal başarı için de çalıştıklarını söyledi.

Organizasyon 9 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
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