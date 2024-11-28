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Kütahya'da Spor Sahaları Yenileniyor

Kütahya'da Spor Sahaları Yenileniyor
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Kütahya'da spor sahalarının bakım çalışmaları devam ediyor. Dumlupınar Stadyumu'nda toprak havalandırma işlemi yapıldı ve diğer sahalarda kar temizleme çalışmaları tamamlandı.

Kütahya'da spor sahalarının bakım ve kullanıma uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dumlupınar Stadyumu'nda, toprağın havalanmasını sağlamak, kök gelişimini desteklemek ve sıkışmayı önlemek amacıyla Verti-Drain adı verilen özel bir havalandırma işlemi gerçekleştirildi. Bu çalışma sayesinde stadyumun zemininin daha dayanıklı ve sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 30 Ağustos, M. Asım Alkış, Yeşilay ve TOKİ sahalarında, okul sporları etkinlikleri ve hafta sonu oynanacak Amatör Lig maçları öncesinde kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Söz konusu sahaların sporculara ve seyircilere en iyi şekilde hizmet vermesi için düzenli olarak bakım çalışmaları sürdürülecek.

Yetkililer, spor sahalarının düzenli bakımının sporcuların performansı ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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