Kütahya'da Oryantiring Hakem Vize Semineri Gerçekleştirildi

Kütahya'da, 2023-2024 sezonu için oryantiring hakem vize semineri düzenlendi. Seminerde, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) tarafından belirlenen hakemlik kuralları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kütahya'da, 2023-2024 sezonu için oryantiring hakem vize semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) tarafından belirlenen hakemlik kuralları ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Seminerin konuşmacısı TOF Kütahya İl Başkanı Muzaffer Sarı, oryantiring hakemlerinin, yarışmaların sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Sarı, hakemlerin yarışma kurallarına hakim olmaları ve yarışmaların organizasyonunda aktif rol almaları gerektiğini vurguladı.

Muzaffer Sarı, "Hakemler, yarışmaların sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynar" dedi.

TOF Kütahya İl Başkanı Muzaffer Sarı, seminerde yaptığı konuşmada, oryantiring hakemlerinin, yarışmaların sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sarı, "Oryantiring hakemleri, yarışmaların organizasyonunda aktif rol alırlar. Yarışma kurallarına hakim olmaları ve yarışmaların kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaları gerekir. Bu nedenle, hakemlerin düzenli olarak eğitim almaları ve bilgi düzeylerini artırmaları önemlidir" diye konuştu.

Seminere Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Nadire Ulutaş, il hakemleri ve aday hakemler katıldı. - KÜTAHYA