Kütahya'da Judo Kemer Sınavı Heyecanı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekim ayı judo kemer sınavı tamamlandı. Judo salonunda gerçekleştirilen sınavda 100 sporcu, başarılı performanslarıyla bir üst kemere terfi etti.

Programda büyük heyecan ve gurur yaşandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporcuların gösterdiği gayreti şu sözlerle değerlendirdi:

"Ekim ayı kemer sınavımızda, 100 sporcumuz bir üst kemere terfi etti. Judo salonumuzda heyecan ve gurur dolu anlara sahne olan sınavda, sporcularımız azim ve disiplinin meyvesini topladı. Bir üst kemere terfi eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Küçük, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, genç sporcuların judo branşındaki gelişimini desteklemek ve disiplinli spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. - KÜTAHYA