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Kütahya'da Halı Saha Futbol Turnuvası Kupa Töreni Gerçekleşti

Kütahya'da Halı Saha Futbol Turnuvası Kupa Töreni Gerçekleşti
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Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Törene Kütahya Valisi Musa Işın da katıldı.

Kütahya'da, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası kupa töreni, Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla yapıldı. Sağlık Sen Kütahya Şubesi tarafından organize edilen turnuvada, ilk üç sırayı alan takımlar ödüllerine kavuştu.

Törende, turnuvada dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, turnuvanın en güzel golünü atan sporcuya da özel bir ödül verildi. Kupa ve ödül töreninin ardından, sporcular ve katılımcılar Vali Musa Işın ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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