Kütahya'da Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi

Kütahya'da Gençlik Haftası Bisiklet Turu Düzenlendi
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turuna kaymakam, eğitim müdürü ve öğrenciler katıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Ekrem Güdek, İlçe Millİ Eğitim Müdürü İsmail Özden, kurum amirler ve öğrenciler katılım sağladı. Öğrencilerin ellerinde Türk bayrakları ile gerçekleştirdiği İlçe bisiklet turu kaymakamlık bahçesinde sona erdi. Etkinlik sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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