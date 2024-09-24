Kütahya'da Gece Antrenmanları İçin Yeni Aydınlatma Sistemi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde gece antrenmanları için yeni bir aydınlatma sistemi devreye alındı. Bu sistem, ilçede faaliyet gösteren 2 süper amatör ve 9 amatör ligdeki takımların yanı sıra, altyapı çalışmalarına odaklanan spor kulüplerine de önemli bir destek sunacak.

Gece antrenmanlarına katılım, ilk gününde yaklaşık 280 sporcuyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, futbol sahasının aydınlatmalarını saat 19.30 ile 23.00 arasında tüm sporseverlerin kullanımına açtı. Bu sayede, sporcuların antrenmanlarını daha verimli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanacak.

İlçe Müdürü Muhammed Keskin, futbol sahasının bakım ve onarımlarının ardından yapılan aydınlatmanın, hem antrenman kalitesini artırdığını hem de güvenli bir spor yapma imkanı sunduğunu ifade etti. Keskin, "Eldeki imkanlarımız ölçüsünde aydınlatma sistemimizi faaliyete geçirdik. Bu sayede gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını desteklemiş oluyoruz" dedi.

Ayrıca, aydınlatma sisteminin sadece profesyonel sporculara değil, aynı zamanda halkın da spor yapabilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Keskin, "Herkesin spor yapabilmesi için bu tür imkanların artırılması gerekiyor. Gece antrenmanları, gençlerimizin hem sosyal hem de fiziksel gelişimleri için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA