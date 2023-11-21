Kütahya'da Eğitim Çalışanları Voleybol Turnuvası Başladı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen eğitim çalışanları voleybol turnuvası başladı. Turnuva, eğitim çalışanları arasındaki uyumu artırmak ve amatör sporu yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şubesi tarafından eğitim çalışanları voleybol turnuvası düzenlendi.

Eğitim çalışanları arasındaki uyum ve iş birliğini artırmak, amatör sporu yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 5.si düzenlenen eğitim çalışanları voleybol turnuvası, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin, Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse ve takımların katılımıyla başladı.

Maçtan önce İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse turnuvanın ilk atışını gerçekleştirdiler.

Turnuva Altıntaş Eğitim - Yavuz Sultan Selim Ö.E çalışanları arasındaki müsabakayla başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı eğitim çalışanları voleybol turnuvasında 20 takımın katılımıyla 4 grup halinde oluşturulan fikstüre göre grup maçları sonrasında eleme turları, ardından final müsabakaları neticesinde 27 Aralık 2023 tarihinde son bulacak. Müdür Hasan Başyiğit, düzenlenen turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek katılım sağlayan tüm takımlara başarılar diledi. - KÜTAHYA