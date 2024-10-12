Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Amatör Spor Haftası Kutlandı

Kütahya'da Amatör Spor Haftası Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Amatör Spor Haftası etkinliği kapsamında sporculara plaket ve ödüller verildi. Vali Vekili Süleyman Ovalı, sporun önemine dikkat çekerek devletin sporcuları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Kütahya'da, Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında sporun "en"leri olarak belirlenen sporcular ile yöneticilere plaket ve ödül takdim edildi.

Vali Vekili Süleyman Ovalı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm sporcuların haftasını kutladı.

Kentte spora ve sporculara değer verildiğini belirten Ovalı, "Devlet ve hükümet olarak biz her zaman sporcularımızın yanındayız. Gerek fiziki anlamda gerekse malzeme desteği konusunda sporcularımıza destek oluyoruz. Siz koşun, biz de koşalım. Burada gençlerimizin enerjilerini çok yüksek olarak görüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

Gençlerin, en önemli enerji kaynağı olduğunu getiren Bayırcı, "Gençlerimizin desteğiyle, azmiyle sadece sportif alanlarda değil ilimde, sanatta, kültürde, sanayide, teknolojide, her alanda Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmanın ötesinde sağlıklı bir toplum inşa etmenin en önemli araçlarından olduğunu anlattı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz ise amatör olmadan profesyonel olunamayacağını belirterek, çocuklarını spora gönderen ailelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sporcu grupları ile halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda, başarılı sporcular ve sporun "en"leri olarak belirlenen yönetici ve kişilere ödül ve plaketleri verildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor

Yerel Haberler Yaşam Spor

Benzin istasyonunda infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

 Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz

"Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz"
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.