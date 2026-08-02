Kütahya'da Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası madalya töreniyle sona erdi

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. İki gün süren organizasyonun ardından bireysel ve takım kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 490 sporcu minikler ve yıldızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın bireysel kategorilerinde; 8-9 yaş minik kızlarda İstanbul Ofok Spor Kulübü'nden Elif Öykü Deniz, minik erkeklerde Bursa Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Kerem Mutlu kazandı. 10-11 yaş minik kızlarda Bursa Alpagut Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Ayşe Deniz Emiş, minik erkeklerde de Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden Alper Taha Ay birinci oldu. 12-13 yaş minik kızlarda Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden Büşra Filiz Gündüz kürsüde zirveye çıkarken, minik erkeklerde Bursa Mudanya Geleneksel Okçuluk ve Ata Okçuluk Spor Kulübü'nden Yahya Emir Coşkun 1ilk sırada yer aldı. Yıldız kızlarda Ankara Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nden Ayşe Reyhan Akman, yıldız erkeklerde Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden İsmail Biçici Türkiye şampiyonu oldu.

Takım kategorilerinde ise 12-13 yaş minik kızlarda İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, 12-13 yaş minik erkeklerde Adana Okspor Spor Kulübü, yıldız kızlarda Ankara Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, yıldız erkeklerde Bursa Enderun Geleneksel Okçuluk ve Doğa Sporları Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporcular ve takımlar için madalya töreni düzenlendi. Törende Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler dereceye giren sporculara madalyalarını ve para ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı