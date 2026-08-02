Haberler

Kütahya'da Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası madalya töreniyle sona erdi

Kütahya'da Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası madalya töreniyle sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya’da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi.

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. İki gün süren organizasyonun ardından bireysel ve takım kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 490 sporcu minikler ve yıldızlar kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Şampiyonanın bireysel kategorilerinde; 8-9 yaş minik kızlarda İstanbul Ofok Spor Kulübü'nden Elif Öykü Deniz, minik erkeklerde Bursa Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Kerem Mutlu kazandı. 10-11 yaş minik kızlarda Bursa Alpagut Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü'nden Ayşe Deniz Emiş, minik erkeklerde de Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden Alper Taha Ay birinci oldu. 12-13 yaş minik kızlarda Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden Büşra Filiz Gündüz kürsüde zirveye çıkarken, minik erkeklerde Bursa Mudanya Geleneksel Okçuluk ve Ata Okçuluk Spor Kulübü'nden Yahya Emir Coşkun 1ilk sırada yer aldı. Yıldız kızlarda Ankara Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nden Ayşe Reyhan Akman, yıldız erkeklerde Hatay Payas Eğitim Spor Kulübü'nden İsmail Biçici Türkiye şampiyonu oldu.

Takım kategorilerinde ise 12-13 yaş minik kızlarda İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, 12-13 yaş minik erkeklerde Adana Okspor Spor Kulübü, yıldız kızlarda Ankara Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, yıldız erkeklerde Bursa Enderun Geleneksel Okçuluk ve Doğa Sporları Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye giren sporcular ve takımlar için madalya töreni düzenlendi. Törende Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler dereceye giren sporculara madalyalarını ve para ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

Vali Gökmen Çiçek anında devreye girdi: 40 yıldır çay ocağında yaşayan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu

Vali Çiçek devreye girdi: Niyazi Amca sıcak bir yuvaya kavuştu

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la görüştü

DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan'la görüştü
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor