Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Judo Müsabakalarında Dereceye Girdi

Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Judo müsabakalarında 3 öğrenci dereceye girdi.

21 okulun katıldığı Okul Sporları Judo müsabakalarında, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Taha Yasin Özdel 42 kiloda Kütahya Şampiyonu olurken, Azra Şahan 32 kiloda ikinci ve Sümeyye Şahan 44 kiloda üçüncü oldu.

Şampiyon olan Taha Yasin Özdel, Kütahya'da yapılacak olan bölge Judo müsabakalarında Kütahya'yı temsil edecek.

Başarılarından dolayı dereceye giren öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Himmet Özçelik ve Gençlik Merkezi antrenörü Ali Akay'a teşekkür etti. - KÜTAHYA