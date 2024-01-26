Üye Girişi
Haberler

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçına hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçı öncesi son antrenmanını tamamladı. Takımın hazırlıkları Başantrenör Aykut Lale yönetiminde Ünye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar da antrenmanı izledi ve takıma başarılar diledi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 28 Ocak Pazar günü sahasında karşılaşacağı Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Aykut Lale yönetimindeki Ordu ekibi, Ünye Spor Salonu'nda Ziraat Bankkart karşılaşması öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Demirci, gücünü bildikleri takıma güvenlerinin tam olduğunu, bu hafta ki maçın da çok güzel geçeceğine inandıklarını belirtti.

Takıma başarı dileyen İrfan Akar ise bu hafta sonu da tribünleri dolduracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

İzmir Akkuş Ünye Antrenman Belediye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu? Survivor 2024 hangi günler,Cuma günü var mı? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler? Kasım hangi burç? Kasım ayı hangi burçtur? Kasım ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Kasım arası doğanlar hangi burç? Kasım burçları neler? Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi! Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Ekim hangi burç? Ekim ayı hangi burçtur? Ekim ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ekim arası doğanlar hangi burç? Ekim burçları neler? Eylül hangi burç? Eylül ayı hangi burçtur? Eylül ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Eylül arası doğanlar hangi burç? Eylül burçları! Survivor neden yok? 26 Ocak Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi? Bugün Survivor var mı? 26 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor CANLI izle! 25 Ocak Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title