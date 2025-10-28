Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-1 Yenerek Galip Geldi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 21-25, 25-23, 25-20 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Ünye
Hakemler: Bektaş Kalender, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Burak Baturalp Güngör, Rojas, Butko (Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
Rams Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Aghajanimohzaji, Hakan Polat (Alperay Demirciler, Taha Erden, Egecan Avcıl, Mehmet Kantarcıoğlu)
Setler: 25-21, 21-25, 25-23, 25-20
Süre: 151 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor