Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Ünye
Hakemler: Erdal Akıncı, Gürhan Gül
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Emre Berat Fırat, Fatih Cihan, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Ivanov, Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)
Setler: 27-25, 23-25 - 24-26, 25-18, 10-15
Süre: 146 dakika (31, 30, 37, 29, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.