Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Yozgat'ta gerçekleştirilen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 21 sporcu, Kasım ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalara 30 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Kuşak Güreşi'nde Türkiye'nin en iyilerinin belirlendiği şampiyona, Yozgat'ta sona erdi. Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası seçme müsabakalarında dereceye giren 21 sporcu, kasım ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hindistan'da 18-20 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası öncesi milli takım kadrosunun belirlenmesi amacıyla yapılan elemeler, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da takip ettiği müsabakalara 30 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı. İl protokolü de şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Büyükler kategorisinde 6 kadın ve 6 erkek sporcu, U17 kategorisinde ise 4 kadın ve 5 erkek sporcu milli formayı giymeye hak kazandı.

Takım sıralamasında erkeklerde Kahramanmaraş birinci olurken, Ankara ikinci, Şanlıurfa ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise zirveye Konya yerleşti, Muğla ikinci, Denizli ise üçüncü oldu.

Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları, dereceye giren takımlara ise kupaları takdim edildi. Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlimizde 30 ilden 500 sporcumuzun katılımıyla düzenlenmiş bulunan geleneksel kuşak güreşleri turnuvasını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah onlar burada bu müsabakalardan sonrasında Hindistan'da düzenlenecek olimpiyatlara katılacaklar. Bu vesileyle de orada bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimize başarılar diliyorum. Allah alınlarının aklarıyla, yüzlerinin açıklığıyla, Türk'ün ahlakıyla al bayrağı temsil etmeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
