Kuşadasıspor'un Yeni Teknik Direktörü Ersin Sarı Oldu

Kuşadasıspor'un Yeni Teknik Direktörü Ersin Sarı Oldu
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Kuşadasıspor, teknik direktörlük görevine Ersin Sarı'yı getirdi. Kulüp Başkanı Kudret Durdu, şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevine futbol camiasının yakından tanıdığı isim Ersin Sarı getirildi. Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan siyah-beyazlılar, Ersin Sarı önderliğinde şampiyonluk mücadelesine başlıyor.

Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Kudret Durdu, göreve yeni getirilen teknik direktörle ilgili yaptığı açıklamada camiaya umut ve birlik mesajı verdi. Kudret Durdu yaptığı açıklamada "Bugün Kuşadasıspor için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Teknik direktörlük görevine getirdiğimiz Ersin Sarı hocamızla birlikte hedefimiz nettir, şampiyonluk. Bu şehir artık hak ettiği yerde olmalı. Taraftarımıza sesleniyorum; bize inanın, bu formaya inanın, bu çocuklara inanın. Hep birlikte başaracağız. Kuşadasıspor bu sezon adını zirveye yazdıracak! Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Kuşadasıspor, transfer çalışmaları ve kamp programıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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