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Kuşadasıspor'un yeni başkanı Ferdi Zenginoğlu oldu

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TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanı seçildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda, iş insanı Ferdi Zenginoğlu siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı seçildi.

TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanı oldu.

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede seçime tek liste üzerinden gidildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda, iş insanı Ferdi Zenginoğlu siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı seçildi. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, eski başkan Alim Emiroğlu'na bugüne kadar kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken yeni yönetime de başarılar diledi.

Yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; "Ferdi Zenginoğlu (Başkan), Şakir Eviz, Anıl Metin Oto, Ali Kotan, Fırat Akkuş, Aybars Sarıdedeoğlu, Mehmet Ali Çetinkaya, Fahri Alem Günaydın, İsmail Tütüncü, Bülent İlbahar, İsmet Türker." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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