Kuşadasıspor, Akhisarspor'u yenerek sezonu galibiyetle açtı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor, evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'u tek golle mağlup ederek sezonu galibiyetle başladı.
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp 2'nci Lig'in kapısından dönen Kuşadasıspor, yeni sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Kuşadasıspor 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk hafta maçında evindeki Ege derbisinde Akhisarspor'u tek golle geçti. Altyapı oyuncularından kurulu rakibini Çağrı'nın golüyle yenip 3 puanı hanesine yazdıran Kuşadası, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde maratona mutlu başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor