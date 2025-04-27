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Kuşadasıspor, 4 Yıl Aradan Sonra Amatör Lige Dönüyor

Kuşadasıspor, 4 Yıl Aradan Sonra Amatör Lige Dönüyor
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son maçında 23Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, 4 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e döndü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son maçında deplasmanda 23Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, 4 yıl sonra Bölgelsel Amatör Lig'e döndü. En son 2021'de amatör statüde mücadele eden siyah-beyazlılar, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Play-Off oynadığı 3'üncü Lig'e veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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