Kuşadasıspor, 4 Yıl Aradan Sonra Amatör Lige Dönüyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son maçında deplasmanda 23Elazığspor ile 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, 4 yıl sonra Bölgelsel Amatör Lig'e döndü. En son 2021'de amatör statüde mücadele eden siyah-beyazlılar, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Play-Off oynadığı 3'üncü Lig'e veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor