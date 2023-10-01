Kuşadasıspor, 1922 Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

TFF 3. Lig 3'üncü grupta mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İlk yarıda gol bulamayan Kuşadasıspor, ikinci yarıda attığı gollerle maçı kazandı. Teknik direktör Fatih Çardak ve Sportif Direktör Ahmet Burak Solakel, oyuncuları tebrik etti ve önümüzdeki hafta Bayburtspor maçına odaklandıklarını belirtti.

TFF 3. Lig 3'üncü grupta mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

TFF 3. Lig 3'üncü grupta mücadele eden Aydın temsilcisi lige harika bir başlangıç yaptı. Kendi evinde Akhisar ve Silivrispor'u rahat geçen güvercinler, deplasmanda Kütahyaspor'un ardından 1922 Konyaspor deplasmanından da galibiyetle döndü. İlk yarı Kuşadasıspor daha etkili oynasa da beklediği golü bulamadı. İkinci yarının başlaması ile kontra ataklarla 1922 Konyaspor kalesini yoran siyah beyazlılar beklediği golü 53'üncü dakikada Çağrı Ortakaya'nın ayağından buldu. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Dilaver Güçlü'nün ortasına şık bir kafa vuruşu yapan Hüseyin Çolak durumu 2-0'a getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Kuşadasıspor 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti.

Maçtan sonra açıklama yapan teknik direktör Fatih Çardak "Zor bir deplasman olduğunu söylemeliyiz. Hiç galibiyeti olmayan takımlar daha hırslı oynar bir çıkış ararlar ve biz bunun bilincinde sahaya çıktık. Disiplinli oynadık doğru oynadık ve deplasmandan 3 puan ile döndük. Haftaya Kuşadası'nda Bayburt'u da yenip galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kuşadasıspor Sportif Direktörü Ahmet Burak Solakel "Oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Zor bir deplasmandan 2-0 gibi net bir skorla döndüğümüz için mutluyuz. Önümüzde ki hafta Bayburtspor maçına iyi hazırlanıp 3 puanı alacağız" dedi. - AYDIN