Kuşadası'nda Motosiklet Sürücülerine Yüksek Para Cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimde, 321 sürücüye toplam 363 bin 174 lira para cezası uygulandı. Denetimde ayrıca 2 motosiklet trafikten men edildi ve 1 aranan kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapılırken, denetim çerçevesinde 321 sürücüye toplam 363 bin 174 lira para cezası uygulandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri, kentte kazaları önlemek ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla denetim yaptı. İlçede trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Atatürk ve İnönü bulvarları ile Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde 11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimde, 460 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimde 321 sürücüye kask takmama, muayenesiz ve vizesiz motor kullanma, kendi ehliyet sınıfına uygun olmayan bir aracı kullanma, ehliyetsiz motosiklet kullanma, abart egzoz takmak, plakasız motosiklet kullanmak gibi farklı maddelerden toplam 363 bin 174 lira para cezası kesildi. Ayrıca, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edilen 2 motosiklet de trafikten men edildi.

Yapılan GBT sorgulamalarında ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen 48 saatlik denetim sonunda uygulanan para cezasının son yılların en yüksek miktarı olduğu bildirildi. - AYDIN