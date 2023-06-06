Kuşadası Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan yaz spor okulları, atletizm, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve taekwondo branşlarında kayıtlar başladı. Gençlere ücretsiz olarak sunulan kurslar, deneyimli eğitmenler eşliğinde 12 ay boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan yaz spor okulları, atletizm, basketbol, voleybol, karate, yüzme ve taekwondo branşlarında kayıtlar başladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Spor bünyesinde açılan spor okulları ile çocuk ve gençler sporun farklı dalları ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda deneyimli eğitmenler eşliğinde gençlere yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve boks branşlarında 12 ay boyunca devam eden ücretsiz kurslar sunan Kuşadası Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları için kayıtlara başladı.

Özel Uğur İnan Kapalı Spor Salonu, Özertürk Stadyumu ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) bahçesinde gerçekleşecek olan Yaz Spor Okulları'nda eğitimlere 19 Haziran'dan sonra başlanacak. Ücretsiz kurslar için kayıtlar, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 2010-2016 yılı arasında doğan çocukların katılabildiği kurslar yaz sonuna kadar devam edecek.