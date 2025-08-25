Kuşadası 1923 Spor Kulübü, AC Milan'dan İlham Alarak Yeni Logosunu Tanıttı

Kuşadası 1923 Spor Kulübü, AC Milan'dan İlham Alarak Yeni Logosunu Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek yeni ekibi Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logo tasarımı ve renkleriyle AC Milan'a benzeri bir stil benimsedi. Kulüp, Ovaeymirspor'un katılım haklarını satın alarak ligdeki yerini aldı.

FUTBOLDA yeni sezonda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın'ın yeni ekiplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logosuyla dikkat çekti. Geçen sezon Aydın Süper Amatör Lig'i şampiyon Aydınspor'un ardından ikinci sırada bitiren Ovaeymirspor'un Bölgesel Amatör Lig'e katılım haklarını satın alan Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logo tasarımı ve renkleriyle İtalya'nın dev ekibi AC Milan'ı örnek aldı. Kuşadası temsilcisinin kırmızı, beyaz ve siyah renginin yanı sıra logonun tasarımı da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Milan'a çok benziyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni ROV ile görüntülendi

Halit Yukay'ın cansız bedeni görüntülendi! O ayrıntı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.