Kuşadası 1923 Spor Kulübü, AC Milan'dan İlham Alarak Yeni Logosunu Tanıttı

FUTBOLDA yeni sezonda tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Aydın'ın yeni ekiplerinden Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logosuyla dikkat çekti. Geçen sezon Aydın Süper Amatör Lig'i şampiyon Aydınspor'un ardından ikinci sırada bitiren Ovaeymirspor'un Bölgesel Amatör Lig'e katılım haklarını satın alan Kuşadası 1923 Spor Kulübü, logo tasarımı ve renkleriyle İtalya'nın dev ekibi AC Milan'ı örnek aldı. Kuşadası temsilcisinin kırmızı, beyaz ve siyah renginin yanı sıra logonun tasarımı da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Milan'a çok benziyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor