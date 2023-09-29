Kuşadası 1922 Spor, golcü Çağlar Yıldızer'i transfer etti

Kuşadası 1922 Spor, şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan takım, tecrübeli golcü Çağlar Yıldızer'i transfer etti.

Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirme devam eden Kuşadası 1922 Spor, son olarak tecrübeli golcü Çağlar Yıldızer'i transfer etti.

Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Kuşadası 1922 spor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten kırmızı siyahlı yönetim aradığı golcüyü buldu. Kuşadası 1922 Spor Başkanı Atilla Serhan Tuğlu, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Çağlar Yıldızer ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Geçen sezon Aydınspor'da forma giyen Yıldızer, daha önce Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yıldızspor, Akyurt Şekerspor, Kırşehirspor, Kırıkhan, Fatih Karagümrük, Denizli Belediyespor, Çorum FK, Cizrespor, Çine Madranspor, Kütahya Belediyespor, Sökespor ve Dersimspor'da oynadı. Yıldızer kariyerinde 44 kez 2.Lig, 169 kez 3.lig tecrübesi yaşadı. 10 kez de Türkiye Kupası müsabakalarında forma giyen golcü oyuncunun profesyonel ve amatör ligler olmak üzere 100'ün üzerinde golü bulunuyor. - AYDIN