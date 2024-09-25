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Kurtlar Vadisi'ndeki sahneyi editlediler! Derbi sonrası paylaşım rekoru kıran video

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği derbi sonrası, sarı-kırmızılı taraftarların Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi editleyerek yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarların Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi editleyerek yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki nefes kesen mücadeleyi 3-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

KURTLAR VADİSİ EDİTİ YAPTILAR

Dev derbide galip gelen Galatasaray'da taraftarların Kurtlar Vadisi'nden bir kesiti editleyerek yaptığı paylaşım ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kurtlar Vadisi'ndeki sahneyi editlediler! Derbi sonrası paylaşım rekoru kıran video
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

gürcan kandemir:

çok güzel olmuş küfür hakaret olmasinda

8
0
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ATAKAN YILDIRIM:

filmde abartılar artınca reytingi düştü sonra da yayından düştü

2
4
yanıtYanıtla
Cemal Güneş:

Ama harika olmuş

3
0
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Huseyin Bulut:

:))

2
0
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