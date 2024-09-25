Kurtlar Vadisi'ndeki sahneyi editlediler! Derbi sonrası paylaşım rekoru kıran video
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği derbi sonrası, sarı-kırmızılı taraftarların Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi editleyerek yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarların Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi editleyerek yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor.
Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı. Kadıköy'deki nefes kesen mücadeleyi 3-1'lik skorla Galatasaray kazandı.
KURTLAR VADİSİ EDİTİ YAPTILAR
Dev derbide galip gelen Galatasaray'da taraftarların Kurtlar Vadisi'nden bir kesiti editleyerek yaptığı paylaşım ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.