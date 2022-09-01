Kurşunların yağdığı TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten şans eseri kurtuldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına 7 kurşunun isabet ettiği silahlı saldırıda TFF Yönetim Kurulu Üyesi eski futbolcu Hamit Altıntop'un şans eseri canını kurtardığı ortaya çıktı. Yönetim kurulu toplantı halindeyken odaya gelen kurşunun Hamit Altıntop'un hemen yakınındaki perdeye isabet ettiği ve efsane futbolcunun ölümden son anda kurtulduğu belirtildi.

TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda o an odada bulunan Hamit Altıntop'un canını zor kurtardığı öğrenildi.

SON ANDA ÖLÜMDEN KURTULDU

Ajansspor'un haberine göre, TFF'nin Riva'daki binasına toplamda 4-5 el ateş edildiği öğrenilirken başkanlık ofisine 1 kurşun yönetim kurulu toplantı odasına da 1 kurşun isabet etti. Yönetim Kurulu toplantı halindeyken odaya gelen bir kurşunun Hamit Altıntop'un yakınındaki perdeye isabet ettiği ve Altıntop'un son anda ölümden kurtulduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Altıntop'un ensesine cam kırıklarının isabet ettiği, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hamit Altıntop daha sonra yaptığı açıklamada faillerin hemen bulunmasını arzu ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.