Haberler

Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kesilen kurban ve okunan dualarla ikinci etap kampı için Erzurum’a uğurlanan Çayelispor, Ovit Tüneli’nde takım otobüsünün arızalanması sonucu burada mahsur kaldı.

Kesilen kurban ve okunan dualarla ikinci etap kampı için Erzurum'a uğurlanan Çayelispor, Ovit Tüneli'nde takım otobüsünün arızalanması sonucu burada mahsur kaldı.

Geçen sezon TFF 3. Lig'de yaşadığı kötü gidişin ardından küme düşen Rize temsilcisi Çayelispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'a giderken Ovit Tüneli'nde takım otobüsünün arızalanması sonucu facianın eşiğinden döndü. Geçtiğimiz sezon kötü gidişatı durdurabilmek için 4 kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen ligde kalmayı başaramayan yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde yönetiminden teknik heyetine, kadrosundan hedeflerine kadar adeta sil baştan yapılandı. Sefer Kurt'un başkanlık görevine gelmesinin ardından teknik direktörlüğe Ahmet Özkaya getirilirken, 18 transferle yeniden 3. Lig'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro oluşturuldu.

Tünelde otobüs arızalandı

Yeni sezonda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edecek Çayelispor, Çayeli'ndeki ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci etap kampı için sabah saatlerinde kurban kesilip, dualar edilerek Erzurum'a uğurlandı. Ancak yeşil-beyazlı kafilenin yolculuğu Ovit Tüneli içerisinde takım otobüsünün arızalanmasıyla yarıda kaldı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp görevlileri tünel içerisinde mahsur kalırken, o sırada trafiğin yoğun olmaması ve arkadan hızla gelen bir aracın bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Yeni sezona umutlarla başlayan Çayelispor'un daha lig başlamadan böylesine ciddi bir tehlike yaşaması ise endişeye neden oldu.

Takım otobüsünün arızalanmasının ardından Çayelispor Başkanı Sefer Kurt ve kulüp yönetimi kafilenin yolculuğuna devam edebilmesi için harekete geçti. Yapılan girişimler sonucunda futbolcular ve teknik heyetin Erzurum'a ulaştırılması için başka bir otobüs tahsis edildi. Tüneldeki sıkıntılı bekleyişin ardından yeni araca geçen yeşil-beyazlı kafile, ikinci etap kampını gerçekleştireceği Erzurum'a doğru yeniden yola çıktı.

Kulüp yetkilileri ise sabah kesilen kurbanın ve edilen duaların kendilerini daha büyük bir faciadan önlemiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi'den tarihi açıklama! Eski bakan Namık Gedik'in naaşı Anıt Mezar'a taşınacak

Darbenin ilk kurbanlarındandı! Merhum bakanın naaşı taşınacak
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama