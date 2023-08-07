Kuralar bugün çekiliyor! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans, Galatasaray'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakipler belli oluyor. Galatasaray'ın seribaşı olarak katılacağı kura çekimi saat 13.00, diğer temsilcilerimizin kura çekimi ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin rakiplerini elemeleri halinde play-off turunda kozlarını paylaşacakları ekipler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi bugün yapılacak.

GALATASARAY'IN KURA ÇEKİMİ 13.00'TE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri

Osasuna (İspanya)

Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)

APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)

Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)

FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)

Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)

Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)

Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

Beşiktaş ve Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri: